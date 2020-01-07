Убитый в Багдаде иранский генерал Касем Сулеймани будет сегодня похоронен в городе Керман

Там сейчас завершается церемония прощания.

В последний путь военачальника провожают с конца прошлой недели. Сотни тысяч человек оплакивают Сулеймани, как национального героя. Церемония сопровождается антиамериканскими лозунгами.

Государственное телевидение продолжает освещать прощание с одним из влиятельнейших руководителей Ирана. Гроб с его телом доставили в город Керман. Местные жители несут траурные знамена, флаги и портреты убитого начальника специальных сил «Аль Кудс».

Сулеймани похоронят в обычной солдатской могиле, передает агентство ТАСС. Это была его последняя воля.

Сулеймани был убит в пятницу в результате ракетного удара США. Президент Трамп назвал погибшего генерала террористом номер один в мире. Тегеран уже пообещал отомстить за это убийство.

В выходные Иран объявил об окончательном выходе из ядерной сделки, заключенной в 2015 году.