Шведская компания ИКЕА выплатит 46 миллионов долларов американской семье, где ребенка придавило насмерть комодом

Трагедия произошла два года назад в Калифорнии. Двухлетний Джозеф Дудек пытался забраться на комод из серии «Мальм» весом 32 килограмма. До этого американские власти уже предупреждали о четырех случаях гибели детей с этой же мебелью. ИКЕА объявила об отзыве серии, однако, как передает агентство Ассошиэйтед Пресс, родителей погибшего ребенка об изъятии изделия из продажи не предупредили.
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