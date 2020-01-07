Шведская компания ИКЕА выплатит 46 миллионов долларов американской семье, где ребенка придавило насмерть комодом

Трагедия произошла два года назад в Калифорнии. Двухлетний Джозеф Дудек пытался забраться на комод из серии «Мальм» весом 32 килограмма. До этого американские власти уже предупреждали о четырех случаях гибели детей с этой же мебелью. ИКЕА объявила об отзыве серии, однако, как передает агентство Ассошиэйтед Пресс, родителей погибшего ребенка об изъятии изделия из продажи не предупредили.