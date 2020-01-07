Мировая экономика в ближайшие годы будет расти медленнее средних показателей 21-го века

Так считают эксперты консалтингового агентства PwC. Рост в этом году, по их оценке, составит менее 3,5%. На этом фоне появятся сложности для мировых цепочек поставок и дальнейшей экономической интеграции в масштабах всего мира, — говорится в прогнозе, с которым ознакомилось издание РБК. Основным двигателем мировой торговли специалисты называют сферу услуг. Кроме того, аналитики PwC ожидают повсеместного роста числа рабочих мест.