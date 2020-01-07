Стилист и шоумен Сергей Зверев вновь вышел на акцию в защиту озера Байкал

На этот раз он посетил поселок Култук в Иркутской области, где потребовал закрыть завод по розливу байкальской воды. Ее в дальнейшем экспортируют в Китай. Зверев вышел на берег озера с плакатом «Спаси Байкал» и напомнил, что местные власти обещали ликвидировать предприятие. Соответствующее видео он выложил в своем Инстаграме.

Почти год назад Сергей Зверев выходил с плакатом в защиту Байкала на Красную площадь. В результате он был оштрафован на 10 тысяч рублей. Шоумен сказал, что намерен оспорить это решение в ЕСПЧ.