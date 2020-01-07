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10:30, 07 января 2020

Неизвестные украли украшения на полтора миллиона рублей из квартиры медсестры на востоке Москвы

Добычей злоумышленников также стали почти 100 тысяч рублей, — передает агентство ТАСС. По данным московского главка полиции, кража произошла на Новокосинской улице.



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