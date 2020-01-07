Президент и премьер-министр России поздравили православных верующих с Рождеством

Глава государства Владимир Путин в обращении к согражданам отметил, что Русская православная церковь играет огромную созидательную роль в укреплении духовно-нравственных основ общества. Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга, а глава правительства Дмитрий Медведев – в храме Христа Спасителя в Москве. В главной столичной церкви службу провел патриарх Кирилл. Он же призвал верующих чаще ходить в церковь и дарить друзьям Евангелие.

В целом праздничные службы в России прошли без происшествий.