Германия выводит часть своих военнослужащих из Ирака

Об этом сегодня объявили официальные представители немецкого правительства. Группу военнослужащих переведут в Иорданию и Кувейт из-за роста напряженности в регионе. Сейчас в Ираке находится 120 немецких солдат. Они занимаются подготовкой местных сил безопасности для борьбы с террористами.

Ситуация обострилась после того, как американские военные убили иранского генерала Касема Сулеймани в районе аэропорта Багдада.

Убийство иранского генерала Сулеймани противоречило нормам международного права, хотя у Трампа были причины для такого шага. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал рководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко.

Он подчеркнул, что существует много позиций по поводу убийства Сулеймани, и многие из них могут быть аргументированными.