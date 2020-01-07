Дым от пожаров в Австралии дошел до Южной Америки

Леса на юго-восточном побережье континента горят уже несколько месяцев.

Воздушный поток донес дым до Чили и Аргентины, сообщила метеослужба в Чили в своем Twitter, сопроводив пост изображением со спутника. На нем видно, что дым распространился над всеми южными и центральными городами страны. Местный телеканал со ссылкой на метеорологов сообщает, что жители пока не ощущают запаха гари, так как облако дыма находится на большой высоте. Масштабные пожары охватили леса Австралии в середине октября. По данным полиции, огонь унес жизни 25 человек, выжжены миллионы гектаров земли, уничтожены около 2 тысяч жилых домов и порядка 3 тысяч административных и хозяйственных построек. На юго-восточном побережье проходит масштабная эвакуация, несколько регионов закрыты для туристов. В столице зафиксирован опасный уровень загрязнения воздуха, не работают магазины, учебные заведения и музеи. По оценке министра экологии Австралии, из-за пожаров погибло более 8 тысяч коал, а также сотни тысяч других животных. К тушению лесов власти привлекли 3 тысячи военных. Отмечается, что это самый крупный призыв за всю историю страны.

На устранение последствий стихийного бедствия власти Австралии выделят около 1,4 миллиарда долларов.

Австралийские власти настаивают, что нет никакой прямой связи между изменением климата и разрушительными лесными пожарами. Премьер-министр Скотт Моррисон и глава Министерства по сокращению выбросов Ангус Тейлор считают, что стране не нужно резко сократить выбросы углерода ради замедления глобального потепления. Они настаивают, что Австралия должна быть вознаграждена за то, что достигла цели по сокращению выбросов на 2020-й год, — передает агентство Reuters. Правительство уверено, что дополнительные усилия по сокращению выбросов лишь навредят экономике страны.