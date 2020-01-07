Власти Франции проведут сегодня новые переговоры с лидерами профсоюзов

Руководство страны готово пойти на ряд уступок.

С лидерами профсоюзов планирует пообщаться французский премьер-министр Эдуар Филипп. Глава кабинета министров обсудит возможные льготы для разных профессий в аспекте пенсионной реформы. Далее в течение десяти дней после этих переговоров должны пройти встречи представителей власти с руководителями крупных французских компаний.

Массовые акции протеста проходят во Франции из-за новой пенсионной системы, введение которой предполагает снятие льгот по выходу на пенсию для ряда граждан. В частности, лишатся привилегий оперные артисты, юристы и моряки. Реформа предполагает введение балльной системы, учитывающей каждый отработанный день. В стране прошла рекордная забастовка железнодорожников, которая затронула работу поездов и метрополитена.

Реформа предполагает увеличение возраста выхода пенсию с 62 до 64 лет.