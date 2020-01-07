Прокуратура Лос-Анджелеса предъявила новые обвинения Харви Вайнштейну

Это произошло спустя считанные часы после того, как в Нью-Йорке начался судебный процесс по делу кинопродюсера, обвиняемого в домогательствах и изнасиловании.

Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения сразу по двум пунктам. Речь идет об изнасиловании одной женщины и домогательствах к другой, передает NBC News со ссылкой на прокурора. Оба инцидента произошли друг за другом в течение двух дней в феврале 2013 года. Одна из женщин, имя которой не называется, рассказала, что два года работала с властями по этому делу. По ее словам, Вайнштейн изнасиловал ее в номере отеля во время проведения одного из кинофестивалей.

Между тем, накануне в окружном суде Нью-Йорка стартовал судебный процесс над Вайнштейном по другим случаям домогательств и изнасилования. В первый день слушаний 67-летний продюсер появился в суде, опираясь на ходунки, его поддерживал под руку один из его помощников. Обвинителями по делу выступают две женщины. Вайнштейн своей вины не признает, утверждая, что все происходило по взаимному согласию.

Всего с обвинениями в домогательствах и изнасилованиях в адрес Вайнштейна выступили больше 80 женщин, в том числе актрисы Роуз Макгоуэн, Гвинет Пэлтроу, Ума Турман и другие.