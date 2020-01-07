Власти США, по некоторым данным, начали подготовку санкционных мер против Ирака

Как пишет газета «Вашингтон Пост» со ссылкой на источник в администрации, рассматривается возможность ввести запрет на работу американского бизнеса с деловыми кругами Ирака.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил санкциями Багдаду в ответ на резолюцию иракского парламента, который потребовал вывода иностранных войск из республики.

Жители города Керман на юго-востоке Ирана вышли проводить в последний путь генерала Касема Сулеймани. Тело убитого под Багдадом американскими военными иранского военачальника уже доставили на его малую родину. Сообщается, что на улицах Кермана сейчас находится несколько тысяч человек, одетых в черное. На одной из площадей города установлены венки и лежат цветы. Иран ранее пообещал ответные меры против США.

Впрочем, политолог Аркадий Дубнов считает, что до открытого вооруженного конфликта дело не дойдет.

Дубнов добавил, что сейчас Иран только пытается пугать окружающих, но не способен нанести вреда.