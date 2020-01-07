Аномально теплая погода наблюдается практически на всей территории России

Как рассказали в Гидрометцентре, в европейской части страны температура выше средней на 6-8 градусов, в Сибири – на целых 20. Наибольшие отклонения наблюдаются в Красноярском крае и Якутии. По словам руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, всему виной атлантический воздух, который уже второй раз за эту зиму сумел преодолеть Уральские горы, — передает агентство РИА Новости. Ранее синоптики предупреждали, что январь в столичном регионе, как и декабрь, будет аномально теплым.