Всемирное антидопинговое агентство начало расследование в отношении Международной федерации тяжелой атлетики

Это связано с выходом фильма-расследования на немецком телеканале АRD. Главу Федерации тяжелой атлетики Тамаша Аяна авторы фильма обвиняют в сокрытии фактов применения допинга, коррупции и финансовых махинациях. В самой федерации обвинения отвергают и настаивают, что в фильме содержатся необоснованные утверждения.
2020-01-07T08:32:00+03:00
2020-01-07T08:33:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:32, 07 января 2020
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