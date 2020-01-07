Всемирное антидопинговое агентство начало расследование в отношении Международной федерации тяжелой атлетики

Это связано с выходом фильма-расследования на немецком телеканале АRD. Главу Федерации тяжелой атлетики Тамаша Аяна авторы фильма обвиняют в сокрытии фактов применения допинга, коррупции и финансовых махинациях. В самой федерации обвинения отвергают и настаивают, что в фильме содержатся необоснованные утверждения.