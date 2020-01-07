Компания Илона Маска SpaceX вывела на околоземную орбиту еще 60 миниспутников

Они предназначаются для развертывания глобальной сети интернет-покрытия Starlink. Спутники вывела двухступенчатая ракета Falcon 9. ее первая ступень использовалась уже четвертый раз. После старта она совершила мягкую посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане. В то же время, как рассказали представители компании Маска, спасательное судно не смогло поднять головной обтекатель ракеты. Его части спускались на парашютах. Их планировали использовать для следующих запусков.
2020-01-07T08:31:00+03:00
2020-01-07T08:32:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:31, 07 января 2020
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