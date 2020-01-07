Компания Илона Маска SpaceX вывела на околоземную орбиту еще 60 миниспутников

Они предназначаются для развертывания глобальной сети интернет-покрытия Starlink. Спутники вывела двухступенчатая ракета Falcon 9. ее первая ступень использовалась уже четвертый раз. После старта она совершила мягкую посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане. В то же время, как рассказали представители компании Маска, спасательное судно не смогло поднять головной обтекатель ракеты. Его части спускались на парашютах. Их планировали использовать для следующих запусков.