Прокуратура Лос-Анджелеса выдвинула новые обвинения против кинопродюсера Харви Вайнштейна

Речь идет о сексуальном насилии в отношении двух женщин, — следует из материалов дела. Обвинения выдвинуты спустя несколько часов после начала судебного процесса над голливудским продюсером. Слушания проходят в Нью-Йорке. Сам Вайнштейн прибыл на заседание, опираясь на специальные ходунки. Его адвокаты говорят, что это последствия травмы спины.

Два года назад в прессе появились публикации, в которых десятки женщин обвиняли кинопродюсера в сексуальных домогательствах. Среди них актрисы Ума Турман, Кейт Бланшетт и другие.