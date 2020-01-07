В городе Керман на юго-востоке Ирана начинается церемония похорон генерала Касема Сулеймани

На прошлой неделе он был убит в результате авиаудара ВВС США близ аэропорта иракской столицы. Как передает иранское государственное телевидение, в Кермане проводить в последний путь высокопоставленного военачальника вышли тысячи жителей. Ранее церемония прощания с Сулеймани прошла в Тегеране.