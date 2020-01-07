В городе Керман на юго-востоке Ирана начинается церемония похорон генерала Касема Сулеймани

На прошлой неделе он был убит в результате авиаудара ВВС США близ аэропорта иракской столицы. Как передает иранское государственное телевидение, в Кермане проводить в последний путь высокопоставленного военачальника вышли тысячи жителей. Ранее церемония прощания с Сулеймани прошла в Тегеране.
2020-01-07T08:30:00+03:00
2020-01-07T08:31:08+03:00
https://echo.msk.ru/news/2566867-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:30, 07 января 2020
Загрузка комментариев...