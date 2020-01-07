В Париже сегодня вспомнят жертв январских терактов 2015-го года

Тогда произошло нападение на редакцию сатирического еженедельника Шарли Эбдо, погибли 12 человек.

Церемония начнётся у здания бывшей редакции Шарли Эбдо на востоке французской столицы. В ней, возможно, примет участие мэр Парижа Анн Идальго и члены правительства. Люди принесут портреты убитых сотрудников издания, возложат цветы и зажгут свечи. Позднее на бульваре Ришар-Ленуар почтут память погибшего лейтенанта Ахмеда Мерабе. Он был застрелен убегавшими от здания редакции террористами. Ещё одну церемонию проведут в память о жертвах захвата заложников в магазине, где погибли четыре человека. Теракт произошёл спустя два дня после нападения на редакцию Шарли Эбдо. Её 5 лет назад атаковали братья Куаши, исламисты были в масках с автоматами и гранатомётами. Они убили 12 человек, включая главного редактора, карикатуриста Стефана Шарбонье, ещё 11 сотрудников были ранены. Парижане ответили на теракт массовой акцией протеста. На улицы столицы вышли около четырёх миллионов человек, люди несли плакаты «Я Шарли» и осуждали нападение на редакцию сатирического издания, которое в том числе публиковало карикатуры на ислам и пророка Мухаммеда.

К пятилетию со дня теракта редакция Шарли Эбдо подготовила специальный выпуск. В нём, в том числе, осуждается цензура со стороны власти, сообщают французские СМИ.