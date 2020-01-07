В Пентагоне опровергли информацию о подготовке вывода войск из Ирака

Ранее ряд СМИ опубликовали письмо, которое штаб коалиции во главе с США якобы передал иракской стороне – в нем говорилось о намерении покинуть страну.

Глава Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил журналистам, что письмо о выводе американских войск из Ирака было опубликовано по ошибке. По его словам, это был неподписанный черновик, который к тому же плохо сформулирован. Ранее информацию о выводе войск из Ирака также опроверг глава Пентагона Марк Эспер, передает CNN.

Накануне ряд СМИ опубликовали выдержки из письма, в которых говорилось, что в ближайшие дни США начнут передислокацию сил для подготовки к их последующему выводу. Информация о готовности американцев покинуть Ирак появилась после того, как парламент страны призвал правительство прекратить любое иностранное военное присутствие. По данным Washington Post, в связи с этим США уже начали разработку санкций против Ирака. Ранее ввести жесткие ограничительные меры против Багдада пригрозил глава Белого дома Дональд Трамп.

Отношения между США и Ираком резко ухудшились после того, как в Багдаде по приказу Трампа был убит иранский генерал Касема Сулеймани.