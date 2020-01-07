Всемирное антидопинговое агентство проверит обвинения в адрес главы Международной федерацией тяжелой атлетики

ВАДА свяжется с этой федерацией и другими заинтересованными сторонами, сообщили в пресс-службе агентства. В воскресенье на немецком телеканале ARD вышел фильм Хайо Зеппельта, где он обвинил главу Международной федерацией тяжелой атлетики Тамаша Аяна в участии в коррупционных схемах и покрывательстве спортсменов, уличенных в допинге. В федерации обвинения отрицают.
2020-01-07T07:32:00+03:00
2020-01-07T07:35:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:32, 07 января 2020
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