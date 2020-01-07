Постоянный представитель Свердловской области в Москве Александр Овчаров задержан по подозрению в браконьерстве

Как сообщает источник ТАСС, он и еще один мужчина накануне были доставлены в Подмосковье в Бронницкий отдел полиции. Их заподозрили в несанкционированном въезде на территорию одного из охотничьих хозяйств Раменского района. Через некоторое время, на территории охотничьего хозяйства была обнаружена убитая косуля.
2020-01-07T07:31:00+03:00
2020-01-07T07:33:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:31, 07 января 2020
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