Главу МИД Ирана не пустили в США на заседание Совбеза ООН

Мохаммаду Джаваду Зарифу отказали в визе, сообщает агентство Reuters. В пятницу США нанесли авиаудар в районе аэропорта Багдада, был убит влиятельный иранский генерал Касем Сулеймани. Власти Ирана пообещали отомстить.