Главу МИД Ирана не пустили в США на заседание Совбеза ООН

Мохаммаду Джаваду Зарифу отказали в визе, сообщает агентство Reuters. В пятницу США нанесли авиаудар в районе аэропорта Багдада, был убит влиятельный иранский генерал Касем Сулеймани. Власти Ирана пообещали отомстить.
2020-01-07T07:30:00+03:00
2020-01-07T07:37:30+03:00
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07:30, 07 января 2020
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