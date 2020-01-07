В Лас-Вегасе открывается выставка бытовой электроники, которую в США проводят больше полувека

Производители электронных устройств собираются удивить посетителей выставки. Компания Samsung к примеру представит первый в мире безрамочный телевизор. Помимо этого на выставке обещают показать большое количество современных телевизионных аппаратов с самым высоким разрешением и новейшими дисплеями.

Со своей стороны автопроизводители Toyota и Hyundai представят новые технологии поддержки вождения, а также полностью автономные машины. На экспозиции в Лас-Вегасе обещано много технологического транспорта малых размеров, включая электроскутеры и скейтборды, пишет портал Business Insider.

Компания Apple готовится всех удивить системами для умного дома. Аналогичные гаджеты представят Google и Amazon. Выставка потребительской электроники проходит ежегодно больше полувека. Впервые её провели в США в 1967 году. Технологические компании демонстрируют готовые продукты, а также проекты устройств, которые пока только разрабатывают.

Выставка продлится до пятницы.