В Испании сегодня состоится второй тур выборов премьер-министра

С кандидатурой главы правительства предстоит определиться Конгрессу депутатов испанского парламента.

Первый тур голосования в парламенте прошел в минувшее воскресенье, но тогда лидер победивших на выборах социалистов Педро Санчес так и не смог заручиться поддержкой абсолютного большинства депутатов. Ему не хватило всего 10 голосов.

Сегодня стоящая перед политиком задача будет проще — для утверждения премьер-министром Санчесу достаточно будет простого большинства. Большинство наблюдателей полагает, что на этот раз он все успешно завершит процедуру выборов.

Сейчас глава Испанской социалистической рабочей партии исполняет обязанности председателя правительства. Окончательно сформировать кабинет не получается уже около восьми месяцев. По итогам выборов в апреле 2019 года партиям не удалось договориться о создании правительства.

В итоге в ноябре были проведены внеочередные выборы, победу на которых одержала партия Санчеса.

Ранее социалисты смогли добиться соглашения о коалиционном правительстве с левым альянсом Unidas Podemos.