В Нью-Йорке начинается судебный процесс по делу против Харви Вайнштейна

Его обвиняют в сексуальных домогательствах, нападении и изнасиловании. Максимальное наказание за эти преступления предусмотрено в виде пожизненного лишения свободы.

Дело о сексуальных домогательствах со стороны одного из самых влиятельных голливудских продюсеров Харви Вайнштейна началось в октябре 2017 года с публикации в журнале The New Yorker и газете The New York Times, написавших о том, что Вайнштейн сексуально домогался и изнасиловал не менее двенадцати женщин. О домогательствах со стороны продюсера заявили актрисы Ума Турман, Гвинет Пэлтроу и Эшли Джадд.

Почти сразу Вайшнтен был уволен из собственной продюсерской компании и исключен из американской киноакадемии. Полиция Лос-Анджелеса открыла уголовное дело против продюсера. В итоге громкий скандал послужил началом общемирового движения #metoo против сексуальных домогательств, в результате чего были обвинены или признаны виновными многие политики, музыканты и деятели шоу-бизнеса.

Всего с обвинениями против Вайнштейна выступили более 80 женщин. Месяц назад Вайнштейну удалось заключить предварительное соглашение на 25 миллионов долларов с несколькими десятками его жертв. Сегодня в суде Нью-Йорка начинается отбор жюри присяжных — на этом процессе рассматриваются обвинения об изнасиловании Вайнштейном женщины в отеле на Манхетенне в 2013 году и о совершении насильственных действий сексуального характера над другой женщиной в 2006 году.

67-летний Харви Вайнштейн, который находится на свободе под залогом, свою вину полностью отрицает и рассчитывает на оправдательный приговор.