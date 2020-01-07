В комиссии Госдумы по этике пообещали обсудить поведение Владимира Жириновского

Как передает «Радио Свобода», заседание может состояться после 13 января. Лидер ЛДПР накануне раздавал на Красной площади тысячерублёвые купюры со словами «крепостные» и «холопы». Трансляция была в «Инстаграме» политика. Запись сейчас доступна на Youtube.

Жест Владимира Жириновского с раздачей денег и обращение к гражданам со словами «крепостные» и «холопы» показывает его высокое самомнение и неуважение ко всем остальным. Такое мнение «Эху Москвы» высказал член комитета Госдумы по контролю и Регламенту Владимир Поздняков.

Он отметил, что в советское время в обиходе было нейтральное обращение «товарищ», а в современной России официальным обращением является «господин». Оно, по мнению парламентария, подразумевает классовое неравенство.