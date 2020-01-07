Совет безопасности Великобритании обсудит ситуацию в Иране после убийства Касема Сулеймани

Обстановка на Ближнем Востоке после американской спецоперации станет одной из основных тем заседания совета, которое было уже давно запланировано и должно было состояться на этой неделе. Об этом сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на официального представителя главы правительства страны Бориса Джонсона, под чьим председательством пройдет заседание.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как США нанесли авиаудар в районе аэропорта Багдада, в результате которого был убит командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Иран пообещал жесткий ответ США.

Кроме того, Тегеран продолжает сокращать свои обязательства в рамках ядерной сделки. Как сообщается, эта тема также будет обсуждаться на сегодняшнем заседании.

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