Суд в Токио конфисковал залог, который внес Карлос Гон перед бегством из Японии

Сумма составляет полтора миллиарда йен — это около 14 миллионов долларов. В канун Нового года стало известно, что бывший глава автомобильного альянса «Рено-Ниссан-Мицубиси» бежал на частном самолете, в ящике из-под музыкального оборудования, в Турцию, а оттуда — Ливан.

Карлос Гон является гражданином этой страны. В Японии его обвиняют в финансовых махинациях.