Генпродюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила на критику в адрес канала

В воскресенье во время финала молодежного чемпионата мира по хоккею был показан финал 9-летней давности. После трансляции некоторые болельщики, в том числе из Госдумы, стали поздравлять нынешнюю команду с победой, которая на самом деле уступила в финале канадцам со счетом 3:4.

В своем «Инстаграме» Канделаки написала, что прогноз погоды по телевизору не отменяет необходимости посмотреть в окно перед выходом из дома. «Если вы промокли, это не значит, что кто-то вами манипулирует», — добавила генпродюсер «Матч ТВ».