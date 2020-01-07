Парламент Польши может рассмотреть резолюцию против российской пропаганды и переписывания истории

Это произойдет на ближайшем заседании, сообщила в «Твиттере» вице-спикер Сейма Малгожата Кидава-Блоньская. Ранее Владимир Путин обвинил Польшу в сговоре с Гитлером, а посла страны в нацисткой Германии назвал антисемитской свиньей.