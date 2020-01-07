Йенс Столтенберг: Новый конфликт на Ближнем Востоке не нужен ни одной стране

Иран не должен провоцировать дополнительную агрессию, с таким заявлением по итогам чрезвычайной встречи Североатлантического совета в Брюсселе выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он также подчеркнул, что решение об убийстве Сулеймани США принимали самостоятельно, не консультируясь ни с НАТО, ни с антитеррористической международной коалицией.