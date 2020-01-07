Политик Владимир Рыжков принял решение баллотироваться в Государственную думу

В нижней палате до сих пор нет оппозиционной демократической фракции, поэтому надо попробовать изменить ситуацию. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал сам Владимир Рыжков.

Власти, однако, найдут способ снять любого кандидата с выборов, если посчитают, что он нарушает их негласные правила игры, добавил Владимир Рыжков.