В нижней палате до сих пор нет оппозиционной демократической фракции, поэтому надо попробовать изменить ситуацию. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал сам Владимир Рыжков.
Власти, однако, найдут способ снять любого кандидата с выборов, если посчитают, что он нарушает их негласные правила игры, добавил Владимир Рыжков.
Политик Владимир Рыжков принял решение баллотироваться в Государственную думу
В нижней палате до сих пор нет оппозиционной демократической фракции, поэтому надо попробовать изменить ситуацию. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал сам Владимир Рыжков.