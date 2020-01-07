Двое россиян попали в плен к пиратам у берегов Нигерии

Это произошло еще 2 января, но стало известно только теперь, передает РБК со ссылкой на агентство Sahara Reporters. Похищенные россияне входили в команду судна, которое занималось прокладкой подводных трубопроводов. Вместе с ними в плен попал гражданин Индии.
2020-01-07T05:12:00+03:00
2020-01-07T05:13:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:12, 07 января 2020
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