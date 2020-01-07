США отказали в визе главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который собирался приехать на заседание Совбеза ООН

Об этом сообщает агентство «Рейтер». В пятницу США нанесли авиаудар в районе аэропорта Багдада, был убит влиятельный иранский генерал Касем Сулеймани. Власти Ирана пообещали отомстить.
2020-01-07T05:12:00+03:00
2020-01-07T05:12:13+03:00
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05:12, 07 января 2020
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