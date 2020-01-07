В Пентагоне назвали ошибкой сообщения о выводе войск из Ирака

Глава Комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что был опубликован черновик, передает CNN. Ряд СМИ поздно вечером сообщили, что международная коалиция во главе с США якобы уведомила Багдад о скором выводе войск. На самом деле, таких планов нет, заявил американский министр обороны Марк Эспер.