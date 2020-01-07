В Пентагоне назвали ошибкой сообщения о выводе войск из Ирака

Глава Комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что был опубликован черновик, передает CNN. Ряд СМИ поздно вечером сообщили, что международная коалиция во главе с США якобы уведомила Багдад о скором выводе войск. На самом деле, таких планов нет, заявил американский министр обороны Марк Эспер.
2020-01-07T05:11:00+03:00
2020-01-07T05:11:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2566791-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:11, 07 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Декабристы — преступники или герои При советской власти декабристы были хорошие, а царь плохой. Теперь наоборот. В фильме «Союз спасения» члены тайных обществ скорее преступники, нежели герои. Нас убеждают, что надо излечиться от либерализма; если бы декабристы победили, то началась бы многолетняя гражданская война…