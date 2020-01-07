В комиссии Госдумы по этике пообещали обсудить поведение Владимира Жириновского

Как передает «Радио Свобода», заседание может состояться после 13 января. Лидер ЛДПР накануне раздавал на Красной площади тысячерублёвые купюры со словами «крепостные» и «холопы». Трансляция была в «Инстаграме» политика. Запись сейчас доступна на Youtube
2020-01-07T05:10:00+03:00
2020-01-07T05:11:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:10, 07 января 2020
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Декабристы — преступники или герои При советской власти декабристы были хорошие, а царь плохой. Теперь наоборот. В фильме «Союз спасения» члены тайных обществ скорее преступники, нежели герои. Нас убеждают, что надо излечиться от либерализма; если бы декабристы победили, то началась бы многолетняя гражданская война…