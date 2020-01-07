В комиссии Госдумы по этике пообещали обсудить поведение Владимира Жириновского

Как передает «Радио Свобода», заседание может состояться после 13 января. Лидер ЛДПР накануне раздавал на Красной площади тысячерублёвые купюры со словами «крепостные» и «холопы». Трансляция была в «Инстаграме» политика. Запись сейчас доступна на Youtube