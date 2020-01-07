В Британии приговорен пожизненно серийный насильник, жертвами которого были мужчины

Британец индонезийского происхождения Рейнар Синага признан виновным в 136 изнасилованиях. Это самое большое число таких преступлений в одном процессе за всю историю британского права, сообщили в прокуратуре. По данным следствия, Синага подмешивал наркотики в напитки, затем насиловал мужчин в своей квартире и снимал это на видео, передает Би-би-си. .
2020-01-07T04:17:00+03:00
2020-01-07T04:27:10+03:00
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04:17, 07 января 2020
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