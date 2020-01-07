Силы правительственных войск Ливии отбили город Сирт и его порт

Об этом сообщил «Интерфаксу» глава контактной группы России по Ливии Лев Деньгов. Накануне в Ливийской национальной армии Халифы Хафтара объявили, что взяли под контроль Сирт. В последние месяцы силы Хафтара, контролирующие восток Ливии, предпринимают попытки захватить столицу страны Триполи. Там находится признанное ООН правительство национального согласия. Оно запросило военную помощь у Турции.
2020-01-07T04:17:00+03:00
2020-01-07T04:26:22+03:00
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04:17, 07 января 2020
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