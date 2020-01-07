Силы правительственных войск Ливии отбили город Сирт и его порт

Об этом сообщил «Интерфаксу» глава контактной группы России по Ливии Лев Деньгов. Накануне в Ливийской национальной армии Халифы Хафтара объявили, что взяли под контроль Сирт. В последние месяцы силы Хафтара, контролирующие восток Ливии, предпринимают попытки захватить столицу страны Триполи. Там находится признанное ООН правительство национального согласия. Оно запросило военную помощь у Турции.