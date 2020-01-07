Президент и премьер-министр России по традиции посетили рождественские богослужения

Владимир Путин приехал в Спасо-Преображенский собор Петербурга. Президент ранее говорил, что был там крещен, передает «Интерфакс». Вместе с Путиным в том же храме был глава города Александр Беглов. Премьер-министр Дмитрий Медведев вместе с супругой приехали на богослужение в Храм Христа Спасителя, откуда вели трансляцию федеральные госканалы.
2020-01-07T04:17:00+03:00
2020-01-07T04:25:49+03:00
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04:17, 07 января 2020
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