Президент и премьер-министр России по традиции посетили рождественские богослужения

Владимир Путин приехал в Спасо-Преображенский собор Петербурга. Президент ранее говорил, что был там крещен, передает «Интерфакс». Вместе с Путиным в том же храме был глава города Александр Беглов. Премьер-министр Дмитрий Медведев вместе с супругой приехали на богослужение в Храм Христа Спасителя, откуда вели трансляцию федеральные госканалы.