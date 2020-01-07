Банк ВТБ подал иск в Высокий суд Лондона против Мозамбика

Как пишет агентство «Рейтер», российский банк и государственная компания страны ранее сотрудничали в рамках проекта, который оказался в центра скандала с долгами на 2 миллиарда долларов. Власти США называют этот проект прикрытием для взяточничества. Госкомпания из Мозамбика ранее взяла кредит у ВТБ на 535 миллионов долларов. Как передает «Рейтер», иск ВТБ датирован 23 декабря. В нем говорится, что дело касается коммерческих контрактов, но деталей нет. ВТБ иск пока не комментировал. ы.