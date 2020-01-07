Z Архив новостей новости
5 1 6 142
04:17, 07 января 2020

Банк ВТБ подал иск в Высокий суд Лондона против Мозамбика

Как пишет агентство «Рейтер», российский банк и государственная компания страны ранее сотрудничали в рамках проекта, который оказался в центра скандала с долгами на 2 миллиарда долларов. Власти США называют этот проект прикрытием для взяточничества. Госкомпания из Мозамбика ранее взяла кредит у ВТБ на 535 миллионов долларов. Как передает «Рейтер», иск ВТБ датирован 23 декабря. В нем говорится, что дело касается коммерческих контрактов, но деталей нет. ВТБ иск пока не комментировал. ы.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Уродливые гримасы рушащегося однополярного мира Союзничество с США только внешне выглядит как романтичное сотрудничество во имя ценностей, мира и демократии. На поверку, как только игра заходит не по американским правилам — тут и «сказке» совсем другой конец…

5 96 6 7601 06.01
Kиран, ирак, сша, политика, военные, конфликты, мнения
Новости

Школьников из разных регионов России организованно водят на сеансы фильма «Союз спасения» Об этом свидетельствуют сообщения в группах учебных заведений в социальных сетях…

5 71 6 7935
Голосование
Имеет ли право президент сверхдержавы отдать приказ о ликвидации госдеятеля другой страны?
5 124 6 14639 03.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Вашингтон интересовало изменение расклада в регионе Ключевой является оценка именно Ирака, как государства, подвергшегося ракетному обстрелу со стороны другого государства, и она дана…

5 164 6 19697 03.01
Блоги

Алексей Мельников публицист

После захвата Польши Лучший способ разобраться с темой советской внешней политики 1939 года, сближением Сталина и Гитлера, так беспокоящей Путина – прочитать документы о советско-германском сближении и сделать самостоятельные выводы. Тогда многое прояснится…

5 211 6 27313 01.01
Kобщество, история, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Логика шоу, а не политики Это даже больше, чем убийство важной фигуры — это ошибка. Вытекающая из типичной американской привычки персонализировать любую проблему: «надо убрать Саддама (Милошевича, Януковича, Каддафи, Бен Ладена и т.п.) и все решится»…

5 84 6 10947 03.01
Kиран, ирак, сша, политика, конфликты, мнения
Голосование
Напрягает ли вас обилие мигрантов в новый год на Красной площади?
5 42 6 5762 03.01
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

Об императоре, герцоге и многих других… Не хочет ли сейчас Трамп в преддверии президентских выборов затмить историю с импичментом и показать себя твердым борцом с терроризмом? Я историк, а не политолог и прогнозов не делаю, но фраза-де ла Мёрта что-то не выходит из головы…

5 61 6 10221 04.01
Kистория, франция, политика, иран, ирак, сша, трамп, военные, конфликты, мнения
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

Надо говорить и помнить об этом Вчерашние советские школьники, хорошие русские да и наверное неплохие чеченские пацаны рубились в кровавой мясорубке, в обмен на их жизни мутили миллиарды, нефть и оружие, а их убивали, предавали, продавали и подписывали миры-перемирия…

5 76 6 13104 02.01
Kвойна, история, чечня, события
Один
Новогодний эфир

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, учитель

3201747

5 136 6 24006 31.12
#слушать 03:32:22 ;смотреть $скачать 48.6 МБ
Голосование
Простили ли вы Бориса Николаевича Ельцина?
5 130 6 22617 31.12
Блоги

Алексей Мельников публицист

В новый год со старой дедовщиной Российская армия – глубоко больной организм, пораженный коррупцией, насильем, враньем…

5 44 6 7987 31.12
Kармия, рф, преступления, события
Блоги

Николай Кофырин социолог

Декабристы — преступники или герои При советской власти декабристы были хорошие, а царь плохой. Теперь наоборот. В фильме «Союз спасения» члены тайных обществ скорее преступники, нежели герои. Нас убеждают, что надо излечиться от либерализма; если бы декабристы победили, то началась бы многолетняя гражданская война…

5 96 6 17874 05.01
Kобщество, фильмы, история, события
Блоги

Кусок эфира

Александр Архангельский: Для путинского поколения утрата Советского Союза – это травма У меня вызывает некоторую тревогу именно то, что в России последних лет слишком часто ставят под сомнение, фактически ревизионистскую позицию занимают в отношении пакта Молотова – Риббентропа…

5 137 6 26010 31.12
Блоги

+ Новогоднее обращение Владимира Путина Новогоднее обращение Владимира Путина Мы живем в бурное, динамичное, противоречивое время, но мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему…

5 234 6 48890 31.12
8читать ;смотреть
Голосование
Оппозиционный политик 2019 года:
5 42 6 9008 02.01

Популярное за неделю

Новости

Думская комиссия по этике рассмотрит поведение Владимира Жириновского при раздаче им денег прохожим в центре Москвы Действия лидера ЛДПР обсудят после 13 января, когда закончатся новогодние и рождественские праздники и дума вернется к работе…

5 32 6 13918
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
В 2020 году России вновь весь год опять придется делать сложный выбор между проститутками и инквизиторами…

5 54 6 115101 01.01
#слушать 50:59 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Голосование
Простили ли вы Бориса Николаевича Ельцина?
5 130 6 22598 31.12
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Год сказочного перелома Не надо больше слов. Пора нести ответственность за то, что обещал, но не исполнил. Во имя «нашей Родины, мира, благополучия и процветания»...

5 237 6 226562 01.01
Kпутин, политика, общество, мнения
Блоги

Валерий Соловей политолог

+ Новогоднее обращение к гражданам России Новогоднее обращение к гражданам России Следующий год будет несравненно более тяжелым, опасным, чем все годы, что мы с вами пережили…

5 116 6 138883 31.12
Kобщество, видео, прогнозы, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8242660
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, учитель

6 4323211

Сегодня в эфире