Сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал Дональда Трампа не наносить удары по культурным объектам Ирана

Политик написал в «Твиттере», что говорил накануне об этом с президентом. По словам Грэма, США не ведут войну с культурой иранского народа и культурные и религиозные объекты не могут быть законными целями.

В пятницу США нанесли авиаудар в районе аэропорта Багдада, был убит влиятельный иранский генерал Касем Сулеймани. Дональд Трамп пообещал, что в случает ответной атаки Ирана будут нанесены удары по 52 целям, в том числе культурным объектам.