Пираты захватили у берегов Нигерии судно с россиянами

Это произошло еще 2 января, но стало известно только теперь, передает РБК со ссылкой на агентство Sahara Reporters. Судно занималось прокладкой подводных трубопроводов. Пираты взяли в заложники одного индуса и двоих россиян.
2020-01-07T03:14:00+03:00
2020-01-07T03:15:06+03:00
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03:14, 07 января 2020
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