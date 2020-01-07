Американские военные назвали ошибкой сообщение о подготовке к выводу войск из Ирака

Это был черновик, который не следовало отправлять, сказал председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, передает телеканал CNN.

Накануне поздно вечером американские СМИ сообщили, что войска международной коалиции во главе с США якобы готовятся покинуть Ирак. Парламент страны до этого проголосовал за то, чтобы призвать правительство добиваться ухода войск США и их союзников после убийства возле Багдада иранского генерала.