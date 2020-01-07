США будут следовать в отношении Ирана законам вооруженного конфликта, заявил Марк Эспер

Глава Пентагона воздержался от дальнейших пояснений, передает агентство «Рейтер». В пятницу США убили авиаударом в Ираке влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани. На следующий день Дональд Трамп завил, что США в случае атаки со стороны Ирана нанесут удары по 52 объектам, среди которых объекты культуры.
2020-01-07T03:13:00+03:00
2020-01-07T03:13:58+03:00
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03:13, 07 января 2020
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