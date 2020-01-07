В США умер художник Джон Балдессари

Он скончался в своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 88 лет, сообщает AP. Балдессари прославился в конце 60-х. Его называли пионером концептуального искусства.
2020-01-07T02:05:00+03:00
2020-01-07T02:05:41+03:00
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02:05, 07 января 2020
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