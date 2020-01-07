В тренерском штабе молодежной сборной России по хоккею раскритиковали «Матч ТВ»

Решение показать во время финала чемпионата мира финал 9-летней давности помощник главного тренера Игорь Ларионов называл непонятным. По его словам, это полный непрофессионализм, передает ТАСС. После трансляции некоторые болельщики, в том числе из Госдумы, стали поздравлять нынешнюю команду с победой, которая на самом деле уступила в финале канадцам со счетом 3:4.