В тренерском штабе молодежной сборной России по хоккею раскритиковали «Матч ТВ»

Решение показать во время финала чемпионата мира финал 9-летней давности помощник главного тренера Игорь Ларионов называл непонятным. По его словам, это полный непрофессионализм, передает ТАСС. После трансляции некоторые болельщики, в том числе из Госдумы, стали поздравлять нынешнюю команду с победой, которая на самом деле уступила в финале канадцам со счетом 3:4.
2020-01-07T02:05:00+03:00
2020-01-07T02:05:22+03:00
https://echo.msk.ru/news/2566765-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:05, 07 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Декабристы — преступники или герои При советской власти декабристы были хорошие, а царь плохой. Теперь наоборот. В фильме «Союз спасения» члены тайных обществ скорее преступники, нежели герои. Нас убеждают, что надо излечиться от либерализма; если бы декабристы победили, то началась бы многолетняя гражданская война…