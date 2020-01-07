В Великобритании приговорен к пожизненному сроку аспирант, который признан виновным в 136 изнасилованиях мужчин

По заявлению прокуратуры, это самое большое число изнасилований в истории британского права, передает Би-би-си. По данным следствия, британец индонезийского происхождения Рейнар Синага заманивал в свою квартиру мужчин, а затем, подмешав в их питье наркотик, насиловал и снимал половой акт на видео. Суд присяжных в Манчестере единогласно признал его виновным.
2020-01-07T02:04:00+03:00
2020-01-07T02:04:53+03:00
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02:04, 07 января 2020
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