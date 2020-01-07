Постоянный представитель Свердловской области в Москве Александр Овчаров задержан по подозрению в браконьерстве

Как сообщает источник ТАСС, он и еще один мужчина накануне были доставлены в Подмосковье в Бронницкий отдел полиции. Их заподозрили в несанкционированном въезде на территорию одного из охотничьих хозяйств Раменского района. Через некоторое время, на территории охотничьего хозяйства была обнаружена убитая косуля.
2020-01-07T02:04:00+03:00
2020-01-07T02:04:27+03:00
https://echo.msk.ru/news/2566761-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:04, 07 января 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Декабристы — преступники или герои При советской власти декабристы были хорошие, а царь плохой. Теперь наоборот. В фильме «Союз спасения» члены тайных обществ скорее преступники, нежели герои. Нас убеждают, что надо излечиться от либерализма; если бы декабристы победили, то началась бы многолетняя гражданская война…