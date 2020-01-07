Это был черновик, который не следовало отправлять, сказал председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. Его слова приводит телеканал CNN.
Поздно вечером ряд СМИ сообщил о подготовке к выводу из Ирака войск международной коалиции во главе с США. Вскоре американский министр обороны Марк Эспер заявил, что у Вашингтона нет таких планов.
После убийства американским авиаударом в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани парламент Ирака проголосовал за то, чтобы призвать правительство страны добиваться ухода войск США и их союзников.
В Пентагоне назвали ошибкой отправку Ираку письма о подготовке к выводу из страны войск США
Это был черновик, который не следовало отправлять, сказал председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. Его слова приводит телеканал CNN.