Дым от пожаров в Австралии достиг Южной Америки

Об этом сообщила метеорологическая служба Чили. Лесные пожары в Австралии полыхают с середины октября. Сгорели 6,5 миллионов гектаров леса и около двух тысяч жилых домов. Несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации.