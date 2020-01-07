Прокуратура Лос-Анджелеса предъявила Харви Вайнштейну новые обвинения

По данным телеканала Эн-би-си, голливудский кинопродюсер подозревается в изнасиловании и попытке изнасилования двух девушек в 2013 году. Накануне процесс в отношении Вайнштейна начался в федеральном суде Нью-Йорка. Его обвиняют три женщины в домогательствах и изнасилованиях, которые, по их словам, были в 2006 и 2013 годах. Скандал разразился в 2017 году, когда газета «Нью-Йорк таймс» обвинила одного из наиболее влиятельных в Голливуде продюсеров в многочисленных домогательствах.
2020-01-07T01:07:00+03:00
2020-01-07T01:08:00+03:00
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01:07, 07 января 2020
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